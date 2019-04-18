SPOR

Fırat Aydınus'a cezadan sonra ilk maç

FUTBOL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Merkez Hakem Kurulu, cezası biten hakem Fırat Aydınus'a Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak Giresunspor - Denizlispor görev verdi.

Fırat Aydınus'a cezadan sonra ilk maç

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart pazar günü Malatya'da oynanan E. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçını yöneten hakem Fırat Aydınus ile Yardımcı Hakem Yusuf Bozdoğan arasında tartışma yaşanmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu daha sonra yaptığı açıklama ile, Fırat Aydınus'un futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Cezasını tamamlayan İstanbul bölgesi hakemi, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak Giresunspor - Denizlispor maçında görevlendirildi. Aydınus'un yardımcılıkları Orkun Aktaş ve Mehmet Yıldırım yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Taşkınsoy olacak.

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fırat aydınus giresunspor denizlispor Spor Toto 1. Lig

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