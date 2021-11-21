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Fırat Aydınus kart yağdırdı! Maç sonu ortalık karıştı

21.11.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük, Haliç derbisinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ama yıldızlarını da kaybetti. Hedenstad ve Biglia kızardı, sınırdaki Zukanovic de maçı kartsız bitiremedi. Karagümrük, haftaya lider Trabzonspor karşısında yıldızlarını kullanamayacak.

Fırat Aydınus kart yağdırdı! Maç sonu ortalık karıştı

Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Derbiyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

27 DAKİKADA 3-0

Maçın başında Brecka kendi ağlarını buldu. 20'de Karamoh skoru 2-0 yaptı. 27'de penaltıdan Pesic 3-0 yaptı. 32'de Yusuf Erdoğan 3-1'e getirdi.

ORTALIK KARIŞTI

60'ta sarı kart gören Zukanovic sınırı doldurdu. 90'da Hedenstad kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a sert itirazda bulunan Biglia da kızardı. Karagümrük, haftaya İstanbul'da Trabzonspor'a karşı üç yıldızından yoksun olacak.

SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI

Karşılaşmanın devam ettiği sırada Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber, taraftarla tartıştı. Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı.

Sportif direktör Serkan Reçber, protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi. Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi. Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Kasımpaşa
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