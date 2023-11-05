Fırat Aydınus: ''Şuursuzluk bu! Yapay zeka şimdi kına yaksın''

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'e eleştiriler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus'tan Zorbay Küçük için flaş ifadeler kullanıldı.

"ZORBAY, ŞUURSUZ YÖNETTİ"

"Maç öncesindeki ortamın etkisini damarlarına kadar yaşadı, belli. Zorbay'ın gözlerinin içine baktığında şuursuz bir yönetimi vardı. Ne yaptığını bilmiyordu. O kadar dağınıktı."

"YAPAY ZEKA KINA YAKSIN"

"Zorbay Küçük'e suç bulmuyorum. Neresine yakarsa yaksın, yapay zeka şimdi kınayı yaksın. Antalya - Galatasaray maçından sonra o performansla, her iki takım için de hatalar yapmışken cezadan sonra çıkıp bu maça verirsen ve maç öncesi bile bile verirsen, hiç hazırlamazsan yapay zeka olarak bu sonuca katlanırsın. Ben yapay zekaya söylüyorum, iki senedir yapay zeka atıyor ya maçlara... Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi."





