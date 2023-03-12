Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı: 'Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmiş ve üst üste 14. galibiyetini alarak tarihte bunu başaran ilk takım olmuştu. Sarı - kırmızılılara rekor kırdıran 3 puanı getiren golü yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetmiş ve İtalyan yıldız, ilk maçında fileleri sarsma başarısını göstermişti.

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. Aydınus, Okan Buruk'un Zaniolo ile bire bir görüşme yapması gerektiğini dile getirdi.

İşte Fırat Aydınus'un TV8,5'taki sözleri;

"GALATASARAY'I ZOR DURUMA DÜŞÜREBİLİR"

"Roma'dan transfer edilen Zaniolo için depresyon tedavisi görmüş deniyor, 'Merhaba' dedi ve 3 puanı aldı. Ancak Okan Hoca'nın acilen Zaniolo ile oturup konuşması lazım. Saha içindeki futbol dışı davranışları yarın Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir."

"FUTBOL DIŞI HAREKETLERİ..."

"Penaltı pozisyonu beklentisi varken hakemin üzerine koşması, kendi ceza sahası içinde olan bir faul sonrası hakeme koşarak gelmesi, itirazda bulunması, Donk ile yaşadıkları ve en nihayetinde sarı kart gördüğü pozisyon... Zaniolo'da futbolu kadar ilgi çekici futbol dışı saha içi ilgi çekici hareketler görebiliriz."

"TEK VURUŞLA KLASINI GÖSTERDİ"

"Şurada kısa bir zaman kalmış, Okan Hoca bire bir konuşmalı. Önemli bir futbolcu ve o tek vuruşla klasını gösterdi. Icardi, Zaniolo ve Gomis... Hepsi birbirinden kaliteli."

