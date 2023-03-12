SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı: 'Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir!'

Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı: 'Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir!'

12.03.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'a 3 puanı getiren golü yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetmişti. Eski hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın ardından yaptığı yorumlarda önce yıldız futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı sonra ise Okan Buruk'a uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Fırat Aydınus'tan Okan Buruk'a Nicolo Zaniolo uyarısı: 'Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmiş ve üst üste 14. galibiyetini alarak tarihte bunu başaran ilk takım olmuştu. Sarı - kırmızılılara rekor kırdıran 3 puanı getiren golü yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetmiş ve İtalyan yıldız, ilk maçında fileleri sarsma başarısını göstermişti.

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. Aydınus, Okan Buruk'un Zaniolo ile bire bir görüşme yapması gerektiğini dile getirdi.

İşte Fırat Aydınus'un TV8,5'taki sözleri;

"GALATASARAY'I ZOR DURUMA DÜŞÜREBİLİR"

9efb9599286df9c53ca340f9ed08068e

"Roma'dan transfer edilen Zaniolo için depresyon tedavisi görmüş deniyor, 'Merhaba' dedi ve 3 puanı aldı. Ancak Okan Hoca'nın acilen Zaniolo ile oturup konuşması lazım. Saha içindeki futbol dışı davranışları yarın Galatasaray'ı zor duruma düşürebilir."

"FUTBOL DIŞI HAREKETLERİ..."

AA-20230311-30542051-30542044-GALATASARAY_KASIMPASA (Large)

"Penaltı pozisyonu beklentisi varken hakemin üzerine koşması, kendi ceza sahası içinde olan bir faul sonrası hakeme koşarak gelmesi, itirazda bulunması, Donk ile yaşadıkları ve en nihayetinde sarı kart gördüğü pozisyon... Zaniolo'da futbolu kadar ilgi çekici futbol dışı saha içi ilgi çekici hareketler görebiliriz."

"TEK VURUŞLA KLASINI GÖSTERDİ"

1d187616863d0f4663cd3b0fefc898f5

"Şurada kısa bir zaman kalmış, Okan Hoca bire bir konuşmalı. Önemli bir futbolcu ve o tek vuruşla klasını gösterdi. Icardi, Zaniolo ve Gomis... Hepsi birbirinden kaliteli."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Nicolo Zaniolo'yu konuşuyor! "Savruk çocuk, geri döndü"Avrupa Nicolo Zaniolo'yu konuşuyor! "Savruk çocuk, geri döndü"
Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!
Ve Sergen Yalçın kendisi açıkladı! Trabzonspor...Ve Sergen Yalçın kendisi açıkladı! Trabzonspor...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Fırat Aydınus galatasaray spor spor toto spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla büyüledi

Murat Sancak'tan Toroğlu'na sert yanıt!

Murat Sancak'tan Toroğlu'na sert yanıt!

Belhanda rakibine tokat attı, oyun dışında kaldı! Saha bir anda karıştı

Belhanda rakibine tokat attı, oyun dışında kaldı! Saha bir anda karıştı

Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Jesus'un 'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış...

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.