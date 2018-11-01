Fırat Aydınus’un 10. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.
Fırat Aydınus kariyerinde ilk Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 8 Aralık 2007'de Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta yönetti. Bu müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Aydınus, bugüne kadar iki takım arasında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan toplam 9 karşılaşmada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde Kanarya 4 kez rakibini mağlup ederken, Aslan ise 2 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise kazanan çıkmadı.
Toplam 7 kırmızı 44 sarı kart
Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde Fırat Ayınus iki takıma toplam 7 kırmızı, 44 sarı kart çıkarttı. Aydınus, sarı-kırmızılılara 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, sarı-lacivertlilere de ise 4 kırmızı, 23 sarı kart gösterdi. Fırat Aydınus’un kariyerinde bugüne kadar yönettiği Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:
2007-2008 sezonu Spor Toto Süper Lig
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
2007-2008 sezonu Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
2007-2008 sezonu Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2008-2009 sezonu Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 -Fenerbahçe: 0
2010-2011 sezonu Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 sezonu Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 sezonu Spor Toto Süper Lig Süper Final
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2015-2016 sezonu Spor Toto Süper Lig
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
2016-2017 sezonu Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
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