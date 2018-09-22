Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

24 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki eşitlik göze çarpıyor. Tecrübeli hakem tarafından yönetilen son 5 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraflar sahadan 1'er kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Süpe Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında toplamda 11 kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yöneten Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda toplamda 9 kez kırmızı kartına başvururken, 53 kez de sarı kart çıkarttı. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş ise rakip ağlara 14 gol atma başarısı gösterdi.
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