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Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu! Acun Ilıcalı ile birlikte...

26.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun son dönemlerdeki en başarılı hakemlerinden biri olarak gösterilen Fırat Aydınus, düdüğünü astıktan sonra ilk kez ortaya çıktı. Televizyon kanallarını peşinden koşturan Aydınus, Acun Ilıcalı ile birlikte yeni projelerde yer alacak.

Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu! Acun Ilıcalı ile birlikte...

48 yaşındaki eski hakem Fırat Aydınus, geçen sezonun ortasında Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen hakem operasyonunda düdük astırılan isimlerden biriydi. Aydınus, MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri döndü ve 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktaladı.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştı.

HAKEM YORUMCUSU OLACAK

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Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fırat Aydınus'le selfie yapan ünlü medya patronu fotoğrafın altına da "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa." yazdı.

Aydınus'un, Exxen'de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlaması ya da yeni sezon için düşünülen spor programında hakem yorumcusu olması bekleniyor.

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Acun Ilıcalı
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