Fırat Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için İzmir'deki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların edildiği törende konuşan anne Özlem Erdem, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirtti.

Bugün oğlunun evine geldiğini düşündüğünü anlatan Erdem, "Beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımız, kardeşlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz." diye konuştu.

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da çığ gibi büyüyen bir ülkücü hareket ve gençlik olduğunu belirterek, "Gençler Fırat'ın yolunda devam edip derslerine iyi çalışsınlar, annelerine babalarına sahip çıksınlar. Vatana zaten sahip çıkacaklar." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye'yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, kendisini dualarla ve rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, çiçeklerle Türk bayrağı figürü oluşturulan Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.

- Olayın geçmişi

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

