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Fırat Gül: Adanaspor’a mazeret üretmeye gelmedim

03.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da teknik direktör Fırat Gül, "Ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Benim buradaki tek amacım Adanaspor’un başarısı için gereken çalışmayı göstermek. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız" dedi.

Fırat Gül: Adanaspor’a mazeret üretmeye gelmedim

Adanaspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Bolu kampı öncesi teknik heyetle birlikte TSYD Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Gül, "Şu anda temasta olduğumuz bazı oyuncular var. Yönetimimiz bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anki tek düşüncemiz bu oyuncuları takımımıza en iyi şekilde adapte edebilmek. Bu geçiş sürecini en iyi şekilde değerlendirebilmek için oyuncularımız ve teknik ekibimizle beraber sıkı bir çalışma içerişindeyiz" şeklinde konuştu.

Takımın yeni sezonda Çatalan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüreceğini de söyleyen Fırat Gül, "Orada çok yoğun bir çalışma var. Adanaspor’un geleceği adına hem maddi hem de manevi anlamda ciddi bir çalışma var" diye konuştu.

"ADANASPOR'A YAKIŞAN BİR OYUN GÖRECEKSİNİZ"

Yeni sezonun çok çekişmeli geçeceğini aktaran Gül, daha sonra şunları söyledi:

"Ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Mazeret üretmek dünyadaki en kolay iş. Benim buradaki tek amacım Adanaspor’un başarısı için gereken çalışmayı göstermek. Lig içerisinde oyunsal anlamda Adanaspor’a yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı bir Adanaspor göreceksiniz. Hiçbir takım bizden daha az efor sarf ederek bize galip gelemeyecektir. Oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adanaspor olarak oynayacağız. Adanasporluların özlediği bir takım sahada olacak. Eksik mevkilerimiz tabii ki var. Onların yerini doldurmak için de çalışmalarımız devam ediyor."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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