Fırat'ın 5 milyon yıllık sırrı çözüldü: İki dev nehrin mirası

Batı Asya'da yer alan ve insanlık tarihinin ilk büyük uygarlıklarına ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın kaderini belirleyen Fırat Nehri'nin oluşum süreci aydınlatılıyor. Bilim insanlarının yaptığı yeni çalışma, günümüzde Türkiye'den doğarak Irak üzerinden Basra Körfezi'ne ulaşan nehrin yaklaşık 5,5 milyon yıl önce bugünkü halinde bulunmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre o dönemde bölgede Akdeniz'e akan iki büyük nehir sistemi bulunuyordu. Tektonik hareketler sonucu yön değiştiren bu nehirler zamanla birleşerek günümüzdeki Fırat Nehri'ni meydana getirdi.

İKİ DEV NEHİR VARDI

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, sismik görüntüleme teknikleri, uydu verileri ve yüzey haritalarını kullanarak nehrin geçmişini inceledi.

Elde edilen verilere göre yaklaşık 5,5 milyon yıl önce bölgede "Paleo-Karasu" ve "Paleo-Murat" adı verilen iki büyük nehir bulunuyordu. İsimlerini günümüzde Fırat'ın kolları olan Karasu ve Murat nehirlerinden alan bu eski akarsuların oldukça güçlü olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, Paleo-Karasu'nun debi açısından Nil Nehri'nden bile büyük olabileceğini, Paleo-Murat'ın ise günümüzdeki Dicle ve Fırat nehirlerinin toplamından daha fazla su taşıdığını ifade etti.

AKDENİZ'E AKIYORLARDI

Bilim insanlarına göre bu iki nehir, yaklaşık 5,3 ila 6 milyon yıl önce yaşanan ve Akdeniz'in büyük ölçüde kurumasına yol açan "Messiniyen Tuzluluk Krizi" sırasında Anadolu'dan taşıdıkları suyu doğrudan Akdeniz'e boşaltıyordu.

Araştırmacılar, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Kıbrıs ve Mısır açıklarında bulunan milyonlarca yıllık tortu katmanlarının da bu eski nehir sistemleri tarafından taşınmış olabileceğini belirtti.

TEKTONİK HAREKETLER YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 5 milyon yıl önce meydana gelen tektonik hareketlerin ardından nehirlerin aşağı kesimleri Akdeniz'den uzaklaşmaya başladı. Sürecin devamında iki akarsu birleşerek yaklaşık 1,6 milyon yıl önce günümüzdeki Fırat Nehri'nin temelini oluşturdu.

Araştırmacılar, bu dönüşümün yalnızca coğrafyayı değil insanlık tarihini de etkilediğini düşünüyor.

BEREKETLİ HİLAL'İN OLUŞUMUNDA ROL OYNADI

Uzmanlara göre Fırat'ın yön değiştirmesi, Batı Asya ve Kuzey Afrika'yı kapsayan ve "Bereketli Hilal" olarak bilinen bölgenin şekillenmesine katkı sağladı. Verimli alüvyonlarla beslenen bu alan, tarımın gelişmesine ve ilk büyük medeniyetlerin ortaya çıkmasına uygun koşullar sundu.

Araştırma ekibinden Oxford Üniversitesi'nden levha tektoniği uzmanı Richard Walker, Fırat'ın Akdeniz yerine Basra Körfezi'ne yönelmesinin bölgenin çevresel yapısını değiştirdiğini belirterek, "Eğer Fırat'ın yatağı yeniden şekillenmeseydi, bölgenin çevresi ve dolayısıyla insanlık tarihinin önemli bir bölümü bugün çok farklı olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, yeni bulguların Akdeniz'in geçmişine ilişkin uzun yıllardır süren tartışmalara da önemli ölçüde açıklık getirebileceğini ifade ediyor.