YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandıAnkara Büyükşehir Belediyesinin iş makinesi taşıma tırı yandı
İzmir'de sağanak etkili oluyorİzmir'de sağanak etkili oluyor
Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadıBilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:39
Yatsı
21:04
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.