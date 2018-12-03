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Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor - Sürsürüspor maçında 5 kırmızı kart çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.12.2018 15:31 | Son Güncelleme

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 9. haftasında namağlup takımlar Fırat Üniversitesi (FÜ) Gençlik ve Spor Kulübü ile Sürsürüspor karşı karşıya geldi. Maçta çıkan kavga sonrası 5 isim kırmızı kart gördü.

Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor - Sürsürüspor maçında 5 kırmızı kart çıktı

FÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nün 50. dakikada 1-0 öne geçmesinin hemen ardından yaşanan ikili mücadelede oyuncular arasında tartışma çıktı. Tartışma ile birlikte bazı futbolcular bir birine girerek kavga etti. Sağ duyulu yönetici ve futbolcuların müdahalesi sayesinde oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Hakem, her iki takımın teknik sorumlularını tribüne gönderirken, bazı futbolculara da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Kavga sonrası maça devam kararı alan hakemler, 18 dakika uzatma verdi. 5 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı amatörün lideri durumunda olan FÜ Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 kazanarak, en yakın rakibi Sürsürüspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Maçın sona ermesinin ardından da hakemler, sahayı polis eşliğinde terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Sürsürüspor

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