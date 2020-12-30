Fırın derdi yok, pişirme yok! 3 malzemeli cheesecake tarifi

Klasik cheesecakeleri yemeye de yapmaya da bayılıyoruz. Ancak zaman zaman aynı enerjide olmadığımız kesin. Hem hazırlanışı basit olsun hem de cheesecake tadı alayım dediğiniz bir tatlı istiyorsanız sizin için hazırladık bile.
1 paket yulaflı bisküvi
250 gram krem peynir
1 paket sütlü çikolata
1 paket irili ufaklı ufalanmış bisküviyi ve krem peyniri karıştırın.
Karışımı toplar halinde yuvarlayın ve topları yarım saat dondurucuya koyun.
Sertleştikten sonra topları eritilmiş çikolataya batırın ve buna göre süsleyin.
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