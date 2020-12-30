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Fırın derdi yok, pişirme yok! 3 malzemeli cheesecake tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Fırın derdi yok, pişirme yok! 3 malzemeli cheesecake tarifi

Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden bu nefis cheesecake tarifi eminiz sizin de kalbinizi çalacak. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu basit tatlı bakın nasıl hazırlanıyor, görelim.

Klasik cheesecakeleri yemeye de yapmaya da bayılıyoruz. Ancak zaman zaman aynı enerjide olmadığımız kesin. Hem hazırlanışı basit olsun hem de cheesecake tadı alayım dediğiniz bir tatlı istiyorsanız sizin için hazırladık bile.

3 MALZEMELİ CHEESECAKE TOPLARI

1 paket yulaflı bisküvi
250 gram krem peynir
1 paket sütlü çikolata

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3 MALZEMELİ CHEESECAKE YAPILIŞI

1 paket irili ufaklı ufalanmış bisküviyi ve krem peyniri karıştırın.
Karışımı toplar halinde yuvarlayın ve topları yarım saat dondurucuya koyun.
Sertleştikten sonra topları eritilmiş çikolataya batırın ve buna göre süsleyin.

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