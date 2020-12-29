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Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!

Betül Songur Betül Songur 29.12.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!

Fırında makarna tarifi kolay hazırlandığından ve lezzetiyle hafızalara kazındığından yemek tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fırında makarna tarifi beşamel soslu olarak hafızalarda yer etse de az kalorili lezzetler peşinde olanlar ya da beşamelden hoşlanmayanlar için fırında makarna tarifini beşamel sossuz ya da kaşar peynirli olarak hazırlamak da mümkün. Peki fırında makarna tarifi kolay şekilde nasıl hazırlanıyor? İşte merak edenler için bu sorunun yanıtı...

Severek tüketilen yemekler arasında bulunan fırında makarna tarifi hafızalara kazınan tadı ile cazibesini korumaya devam ediyor. Kimi zaman en sade şekliyle tercih edilen fırında makarna, kimi zamansa kaşar ve beşamel sosu ile süsleniyor. Ancak hatırlatalım, fırında makarna tarifi beşamel sossuz olarak hazırlandığında da damakta tat bırakacak bir lezzete sahip oluyor.

Siz de böreğe benzeyen tadı ile anımsadığımız fırında makarna tarifini uygulayarak üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tat elde edebilirsiniz. İşte bunun için yapmanız gerekenler...

FIRINDA MAKARNA TARİFİ

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA İÇİN MALZEMELER

SOS İÇİN:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ,
  • 2 yemek kaşığı un (silme ya da tepeleme olmayacak),
  • 4 bardak süt,
  • 1/2 yemek kaşığı tuz (silme olacak)

ÜZERİ İÇİN:

  • Tereyağ ya da margarin
  • Rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

  • Fırında makarna tarifinde ilk adıma geçmeden önce makarna seçiminizi yapmanız gerekir. Fırında makarna yapılırken genelde spagettinin içi boş ve kalın olan versiyonu bucatini tercih edilir. Fırın makarna olarak satılan bucatini yerine penne makarna da tercih edebilirsiniz. Dilerseniz spagettiyle fırın makarna yapmanız da mümkün.
  • Makarna seçiminizi gerçekleştirdikten sonra makarnayı tuzlu suda haşlıyoruz. Spagettiyle fırın makarna yapmak için haşlama işlemi sırasında makarnaları kırarak haşlayabilirsiniz.
  • Haşlanmasını beklerken beşamel sosu hazırlıklarına başlıyoruz. Beşamel sos malzemelerinizi bir kap içinde toplayın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte pişrin. Fokurdayana kadar bu işleme devam edin.
  • Ardından haşlanan makarnaları süzerek borcama yerleştirin. Ardındansa beşamel sosunuzu makarnaların üzerinde gezdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kuru bir yer kalmayacak şekilde dağıtmanız.
  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri her yerine eşit dağılacak şekilde dökün.
  • Ardından bir bıçağın ucuyla kestiğiniz tereyağı küçük parçalar halinde aralıklı olarak kenarlara ve ortalara koyun.
  • Hazırladığınız makarnanızı 180 derece ısıtılmış fırına verebilirsiniz.
  • Fırında yarım saat kadar pişen makarnayı sonrasında 15 dakika daha bekletin. Böylece makarnanıza çekmesi için gerekli zamanı tanımış olacaksınız.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ KAŞARLI DA YAPILIYOR

Fırında makarna tarifi kaşarlı yapılacaksa dikkat edilmesi gereken nokta kaşar peynirin beşamel sosun öncesinde ve sonrasında ayrı ayrı eklenecek olması. Kaşarlı fırında makarna tarifinde, haşlanarak borcama alınan makarnaların üzerine kaşar ekledikten sonra beşamel sos ile yüzeyi kaplanır. Ardından sosun üzeri kaşar peynir ile kaplanır. Beşamel sossuz olarak yalnızca peynirle hazırlanması durumunda ise kaşar peynir sos kullanılmadan direkt olarak makarnanın üzerine dağıtılır.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ BEŞAMEL SOSSUZ NASIL YAPILIR?

Fırında makarna tarifini beşamel sossuz olarak spagettiyle hazırlamak da mümkün. Beşamel sossuz fırında makarna tarifinde lezzeti yakalamak için dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan sosta gizli. İçine koyulacak peynir ile lezzetli bir börek yiyormuş gibi hissedeceğiniz o tarif...

FIRINDA MAKARNA TARİFİNİ BEŞAMEL SOSSUZ HAZIRLAMAK İÇİN MALZEMELER:

MAKARNA İÇİN:

  • 1 paket spagetti,
  • 2 yemek kaşığı tereyağı,
  • 3-4 yemek kaşığı beyaz ya da tulum peynir,
  • 3-4 yemek kaşığı kaşar peynir,
  • 4-5 tatlı kaşığı tuz,
  • Çok az sıvı yağ.

SOS İÇİN:

  • 2, 5 su bardağı yoğurt,
  • 1 yumurta,
  • 2 yemek kaşığı un,
  • 1 tatlı kaşığı tuz.

ÜZERİ İÇİN:

  • Kaşar peynir.

YAPILIŞI:

  • Makarnayı tuz ve sıvı yağ ile haşlayın.
  • Bir kaba un, yoğurt, yumurta ve tuz koyarak karıştırın. Sos için yaptığınız bu karışımı ilerleyen adımlarda kullanmak için bekletiyoruz.
  • Haşlanan makarnaları süzün ve borcama alın.
  • Üzerine erittiğiniz tereyağ ve peynirleri ekleyerek karıştırın.
  • Karışımınızı borcama yaydıktan sonra hazırladığınız sosun yarısını makarnaya ekleyin ve tüm markarna ile harmanlanmasını sağlayın.
  • Sosu ekledikten sonra karıştırdığınız makarnanın üzerine kalan sosunuzu da dökerek 180 derecede ısıtılmış fırına sürün.
  • Üzeri kızarmaya başlayınca rendelenmiş kaşarları makarnanın üzerine serpin. Yeniden fırında pişmaya bırakın.
  • Kaşarların kızardığını gördüğünüzde beşamel sossuz fırında makarna tarifiniz hazır olacak. Şimdiden afiyet olsun...

FIRINDA MAKARNA KAÇ KALORİ?

Köfte ya da tavuk sote ile servis edilen fırında makarna ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de kaç kalori olduğu. Lezzetli sosu ile yiyenleri cazibesi altına alan fırında makarna tarifi beşamel sos ile yapıldığında 1 dilimi 535 kalori ediyor. Bu nedenle fırında makarna yendiğinde menüyü hafifletmek adına yanında yalnızca salata da tercih edilebiliyor.

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