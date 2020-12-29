Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!

Severek tüketilen yemekler arasında bulunan fırında makarna tarifi hafızalara kazınan tadı ile cazibesini korumaya devam ediyor. Kimi zaman en sade şekliyle tercih edilen fırında makarna, kimi zamansa kaşar ve beşamel sosu ile süsleniyor. Ancak hatırlatalım, fırında makarna tarifi beşamel sossuz olarak hazırlandığında da damakta tat bırakacak bir lezzete sahip oluyor.

Siz de böreğe benzeyen tadı ile anımsadığımız fırında makarna tarifini uygulayarak üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tat elde edebilirsiniz. İşte bunun için yapmanız gerekenler...

FIRINDA MAKARNA TARİFİ

BEŞAMEL SOSLU FIRINDA MAKARNA İÇİN MALZEMELER

SOS İÇİN:

1 çay bardağı sıvı yağ,

2 yemek kaşığı un (silme ya da tepeleme olmayacak),

4 bardak süt,

1/2 yemek kaşığı tuz (silme olacak)

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağ ya da margarin

Rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

Fırında makarna tarifinde ilk adıma geçmeden önce makarna seçiminizi yapmanız gerekir. Fırında makarna yapılırken genelde spagettinin içi boş ve kalın olan versiyonu bucatini tercih edilir. Fırın makarna olarak satılan bucatini yerine penne makarna da tercih edebilirsiniz. Dilerseniz spagettiyle fırın makarna yapmanız da mümkün.

Makarna seçiminizi gerçekleştirdikten sonra makarnayı tuzlu suda haşlıyoruz. Spagettiyle fırın makarna yapmak için haşlama işlemi sırasında makarnaları kırarak haşlayabilirsiniz.

Haşlanmasını beklerken beşamel sosu hazırlıklarına başlıyoruz. Beşamel sos malzemelerinizi bir kap içinde toplayın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte pişrin. Fokurdayana kadar bu işleme devam edin.

Ardından haşlanan makarnaları süzerek borcama yerleştirin. Ardındansa beşamel sosunuzu makarnaların üzerinde gezdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kuru bir yer kalmayacak şekilde dağıtmanız.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri her yerine eşit dağılacak şekilde dökün.

Ardından bir bıçağın ucuyla kestiğiniz tereyağı küçük parçalar halinde aralıklı olarak kenarlara ve ortalara koyun.

Hazırladığınız makarnanızı 180 derece ısıtılmış fırına verebilirsiniz.

Fırında yarım saat kadar pişen makarnayı sonrasında 15 dakika daha bekletin. Böylece makarnanıza çekmesi için gerekli zamanı tanımış olacaksınız.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ KAŞARLI DA YAPILIYOR

Fırında makarna tarifi kaşarlı yapılacaksa dikkat edilmesi gereken nokta kaşar peynirin beşamel sosun öncesinde ve sonrasında ayrı ayrı eklenecek olması. Kaşarlı fırında makarna tarifinde, haşlanarak borcama alınan makarnaların üzerine kaşar ekledikten sonra beşamel sos ile yüzeyi kaplanır. Ardından sosun üzeri kaşar peynir ile kaplanır. Beşamel sossuz olarak yalnızca peynirle hazırlanması durumunda ise kaşar peynir sos kullanılmadan direkt olarak makarnanın üzerine dağıtılır.