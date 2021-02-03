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Firmaların başı sahteleri ile dertte

03.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Firmaların başı sahteleri ile dertte

Dünyaca ünlü çay firmalarının başı sahte ürünler nedeniyle dertti.

Dünyaca ünlü çay firmalarının başı sahte ürünler nedeniyle dertti. Firmalar, sahte ürünlere karşı vatandaşları uyararak, bu tür durumlara karşı resmi kurumlara müracaat edilmesini istedi.
Adıyıman’da bir çay firmasına ait logo ve isminin yer yer aldığı çay paketinden gübre çıkması üzerine ünlü firmalar harekete geçti. Sıcak içecek firmaları sahte amblem ve logolarla üretilen çaylara karşı vatandaşları uyararak, tüketiciği sağlığının korunması amacıyla tavsiyelerde bulundu. Hemen hemen her alanda artan sahtecilik olaylarının gıda sektöründe de insan sağlığını tehkileye düşürecek boyutlara ulaştığını belirten firmalar, bu tarz olayların dönüşü olmayan durumlara sebebiyet verebileceğini hatırlatarak, insanların dikkatli davranması gerektiği ve şüpheli durumların resmi mercilere mutlaka müracaat edilmesini istedi.
Sahte ürünlere tepki gösteren Mahmood Tea çay firmasının yöneticileri, "Firma olarak, kurulduğumuz günden bu yana her zaman insan sağlığını ön planda tutan ve titizlikle çalışan bir marka olduğumuzu belirtmek isteriz. Resmi şartlara uygun şekilde üretim yapıyor ve piyasaya sunuyoruz. Tüketicilerimizin sağlığını riske atan olaylara maruz kalmamaları adına; seyyar satıcılar, ruhsatsız iş yerleri vs. gibi yerlerden bakanlık onayı olmayan ürünleri almamaları konusunda uyarıda bulunmak isteriz. Satılan ürünlerin ambalajının dikkatle incelenmesi ve özellikle; son kullanma tarihi, bakanlık onayı, TSE damgası gibi hususlara dikkat edilerek alışveriş yapılması hayati önem taşımaktadır. Şüpheli durumlar ivedilikle resmi mercilere bildirilmelidir. Ürünlerimizin satıldığı her noktada belirli şartlar doğrultusunda satış yapılmaktadır ve sıklıkla denetlenmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden her türlü olaya karşı tavrımız kesin ve nettir" diye konuştu.

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