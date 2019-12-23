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Fırtına ağacı böyle devirdi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Bu sabah bazı illerde kendini hissettiren fırtına, Antalya'nın Serik ilçesinde de korkutan görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Kentte ağaçları deviren fırtına, bir otomobilin de hurdaya çıkmasına neden oldu. İşte ağacın üzerine düşmesiyle ezilerek kullanılmaz hale gelen aracın o görüntüleri...

Antalya'da sabah saatlerinde il merkezi ve ilçelerde başlayan şiddetli rüzgar Serik ilçesinde ağaçları devirdi. Sabah saatlerinde devrilen ve yolu kapatan bir ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, aynı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobili hurdaya çevirdi. Tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül'e ait otomobil park halindeyken üzerine dev ağaç devrildi. İçinde kimsenin bulanmadığı otomobil hurdaya dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik AĞAÇ fırtına

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