Fırtına evinde gol oldu yağdı! Trabzonspor İstanbulspor ağlarını 6 kez sarstı 4-0 kazandı...

Süper Lig'in 20. haftasın heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Bordo-mavililer rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor karşılaşmadan puansız ayrılarak düşme hattından kurtulamadı.

GOL OFSAYTA TAKILDI!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor olurken, bordo-mavililer karşılaşmanın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

YUSUF BU KEZ ATTI!

İlk yarıda rakibine oyun anlamında büyük üstünlük kuran bordo-mavililer, skoru ise 33. dakikada buldu. 19. dakikada golü ofsayta takılan Yusuf Yazıcı, 33'te golünü atmayı başarırken, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarının henüz başında fark 2'ye çıktı. 49. dakikada Maxi Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtarırken, seken topu Bartra ağlarla buluşturdu.

HENÜZ 2 DAKİKA GEÇMİŞTİ

Bartra'nın golünün üzerinden henüz 2 dakika geçmişti ki bu kez Yunan golcü Bakasetas sahneye çıktı. Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortada Mehmet Yeşil'den seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan yıldızın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturmayı başardı.

GOL YAĞMURU!

İlk yarısında tek gol kaydedilen mücadelenin ikinci yarısında adeta gol yağmuru vardı. Dakikalar 64'ü gösterirken, farkı 4'ü çıkaran isim Trezeguet oldu.

İKİNCİ İPTAL GELDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında Trezeguet farkı 5'e çıkaran golü kaydetti ancak gol ikinci kez ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TRİBÜNLERDEN FATİH TEKKE TEZAHÜRATI

İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke için bordo-mavili taraftarlar güzel bir jestte bulundu. Dakikalar 75'i gösterirken, tribünler hep bir ağızdan Fatih Tekke'ye tezahüratta bulundu.

SERİ 35 MAÇA ÇIKTI!

Trabzonspor aldığı bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 maça yükseltti.



