SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Fırtına evinde gol oldu yağdı! Trabzonspor İstanbulspor ağlarını 6 kez sarstı 4-0 kazandı...

Fırtına evinde gol oldu yağdı! Trabzonspor İstanbulspor ağlarını 6 kez sarstı 4-0 kazandı...

22.01.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 4-0'lık skorla Karadeniz ekibi Trabzonspor olurken, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kritik karşılaşmada bordo-mavili ekibin 2 golü ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte Trabzonspor İstanbulspor maçına dair detaylar...

Fırtına evinde gol oldu yağdı! Trabzonspor İstanbulspor ağlarını 6 kez sarstı 4-0 kazandı...

Süper Lig'in 20. haftasın heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde son şampiyon Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Bordo-mavililer rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken, Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor karşılaşmadan puansız ayrılarak düşme hattından kurtulamadı.

GOL OFSAYTA TAKILDI!

4bda1f3458c88aedae6d811530ddecc3

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor olurken, bordo-mavililer karşılaşmanın 19. dakikasında Yusuf Yazıcı ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

YUSUF BU KEZ ATTI!

4670b1d1673ddc67a337d0cc338989f0

İlk yarıda rakibine oyun anlamında büyük üstünlük kuran bordo-mavililer, skoru ise 33. dakikada buldu. 19. dakikada golü ofsayta takılan Yusuf Yazıcı, 33'te golünü atmayı başarırken, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

a87df5999cd4bd6e6f96cad72d4b1545

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarının henüz başında fark 2'ye çıktı. 49. dakikada Maxi Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtarırken, seken topu Bartra ağlarla buluşturdu.

HENÜZ 2 DAKİKA GEÇMİŞTİ

d064903431054b323518f6eee38ec904

Bartra'nın golünün üzerinden henüz 2 dakika geçmişti ki bu kez Yunan golcü Bakasetas sahneye çıktı. Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortada Mehmet Yeşil'den seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan yıldızın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluşturmayı başardı.

GOL YAĞMURU!

01cb9a8a080997457c01d30c752145ab

İlk yarısında tek gol kaydedilen mücadelenin ikinci yarısında adeta gol yağmuru vardı. Dakikalar 64'ü gösterirken, farkı 4'ü çıkaran isim Trezeguet oldu.

İKİNCİ İPTAL GELDİ

64bede1f3a37bb9a18ebdbd31dc6d2a5

Karşılaşmanın 73. dakikasında Trezeguet farkı 5'e çıkaran golü kaydetti ancak gol ikinci kez ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

TRİBÜNLERDEN FATİH TEKKE TEZAHÜRATI

8f9b123e88917618e6f2a5fbbac2317e

İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke için bordo-mavili taraftarlar güzel bir jestte bulundu. Dakikalar 75'i gösterirken, tribünler hep bir ağızdan Fatih Tekke'ye tezahüratta bulundu.

SERİ 35 MAÇA ÇIKTI!

82853a9754ea4b18b6ab081cbf4558c3

Trabzonspor aldığı bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 maça yükseltti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mohamed Elneny için geri sayım!Mohamed Elneny için geri sayım!
Bu kez saha dışı olayla gündemde!Bu kez saha dışı olayla gündemde!
Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor İstanbulspor son dakika Süper Lig ak maçı erden süper li maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Rosier'den skandal hareket! Kasık bölgesini göstererek...

Rosier'den skandal hareket! Kasık bölgesini göstererek...

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle!

Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki...

Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki...

Mourinho, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor!

Mourinho, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.