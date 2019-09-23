Sivasspor'dan müthiş geri dönüş! Fırtına uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor, deplasmanda DG Sivasspor'a konuk oldu. Trabzonspor, maçın henüz başında, 4. dakikada Advijaj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beraberlik arayışlarını artıran Sivasspor, 41. dakikada Fernando'nun attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla devam ederken, VAR uyarısını dikkate alan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, maçın 80.dakikasında Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sörloth, topu dışarı attı ve Trabzonspor bir kez daha öne geçme fırsatını kullanamadı. Maç bu skorla sona erecek derken 90+6.dakikada sahneye Uğur Çiftçi çıktı ve attığı golle ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanla 8. sırada kalırken, DG Sivasspor, aldığı galibiyetle 8 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1