Fırtınadan korunmak için konteynere girdi, ölümden döndü

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.
Bu sırada etkisini artıran rüzgarın savurduğu konteyner, takla atarak yuvarlandı. Konteyner içindeki Erdoğan, yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Erdoğan, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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