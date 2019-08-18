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Fırtınadan korunmak için konteynere girdi, ölümden döndü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağıştan korunmak isteyen Recep Erdoğan kendi arazisindeki konteynere sığındı. Ancak şiddetli rüzgar konteyneri savurdu. Yaralanan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.

Bu sırada etkisini artıran rüzgarın savurduğu konteyner, takla atarak yuvarlandı. Konteyner içindeki Erdoğan, yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Erdoğan, buradaki ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Öte yandan aynı mahallede Kemal Aksoy ve Ramazan Tetik'e ait iki evin çatısına da yıldırım düştü. Evlerde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
konya kulu

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