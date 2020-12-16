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FIS Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda 1 altın 1 gümüş madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.12.2020 16:56 | Son Güncelleme

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk organizasyonu "FIS Alp Disiplini Anadolu Kupası" yarışları ikinci günü tamamlandı.

FIS Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda 1 altın 1 gümüş madalya

9 ülkeden 40 sporcunun kıyasıya mücadelesi Palandöken Kayak Merkezi'nda tüm hızıyla devam ederken bayanlarda Sıla Kara Altın, Ceren Yıldırım ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Bayanlarda üçüncülüğü Kazakistan'dan Milena Skubkova elde etti.

Erkekler kategorisinde ise birinciliği Ukrayna'dan Taras Filiak, ikinciliği yine Ukrayna'dan Mykhallo Karpushyn, üçüncülüğü ise Özbekistan'dan Komijon Tukhtaev elde etti.
İlk iki günde dereceye giren sporculara madalyaları Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Kayak Federsyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Nuroğlu, Süleyman Yıldırım, Mustafa Taşdemir, Zafer Dumlu, Federasyon Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı, FIS Yarışma delegesi ve yönetim kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı tarafından verildi.

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