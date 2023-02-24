'Fıs Fıs İsmail' olarak tanınan Süleyman Yağcı'dan seçim yorumu! "2024'ün mayıs ayına erteleyelim"

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteri tanınan Süleyman Yağcı, bir video çekerek 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili bir çağrıda bulundu. Yağcı'nın sözleri tepki çekti.

"YIKILIRIZ, AYAĞA KALKAMAYIZ"

Ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Yağcı, "Böyle bir felaketin arkasından Mayıs 14'te bu ülke seçimi kaldıramaz. İnanın ki yıkılırız, ayağa kalkamayız. Rica ediyorum seçimleri 2024'ün Mayıs 14'üne erteleyelim. Hiçbir siyasi parti hazine yardımını almasın. Bütün hazine yardımları bu 10 ilimize gönderilsin ve bu 10 ilimiz ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.

Süleyman Yağcı'nın bu sözleri tepki çekti ve seçimlerin yapılması gerektiğine dair yorumlar aldı.

