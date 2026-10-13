Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi! Değeri; 56 milyon 500 bin TL

Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Futbolcu son olarak pahalı otomobiliyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde lüks otomobiliyle İstanbul'da görüntülendi.

Lamborghini marka otomobille bir bakanın bir daha baktığı futbolcunun aracın değerinin 56 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.

Ünlü futbolcu bir süre önce yaptığı yatırımla da gündeme gelmişti. İddialara göre; Torreira Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödemişti. Futbolcu'nun Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı da konuşulmuştu.