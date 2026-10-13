MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi! Değeri; 56 milyon 500 bin TL

Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı iddiaları ve Etiler'deki yatırımıyla gündeme gelen Lucas Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi. Bir bakanın bir daha baktığı otomobilin değeri gündem oldu.

Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi! Değeri; 56 milyon 500 bin TL

Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Futbolcu son olarak pahalı otomobiliyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde lüks otomobiliyle İstanbul'da görüntülendi.

Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi! Değeri; 56 milyon 500 bin TL 1

Lamborghini marka otomobille bir bakanın bir daha baktığı futbolcunun aracın değerinin 56 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.

Torreira lüks otomobiliyle görüntülendi! Değeri; 56 milyon 500 bin TL 2

Ünlü futbolcu bir süre önce yaptığı yatırımla da gündeme gelmişti. İddialara göre; Torreira Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödemişti. Futbolcu'nun Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı da konuşulmuştu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'i zirveden eden dizi! Reytingleri konuşuluyorUzak Şehir'i zirveden eden dizi! Reytingleri konuşuluyor
Reyting sıralaması belli oldu! Kimse bunu beklemiyorduReyting sıralaması belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

19 bin 250 TL ödenecek! Başvurular başlıyor: Kontenjan 150 bin

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.