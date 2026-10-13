Sevdam Karadeniz 1. bölüm reytingi hayal kırıklığı yarattı!

NOW Tv'nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz 1. bölümüyle 12 Ekim akşamı ekrana geldi. Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul gibi iddialı dizilere rakip olan dizinin ilk bölüm reytingleri üzdü.

12 Ekim 2026 Pazartesi reyting sonuçları haftanın ilk gününde ekranlara gelen yapımların izlenme performansını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri varken NOW TV'de ise yeni dizi Sevdam Karadeniz ekran yolculuğuna başladı.

Yeni dizi Sevdam Karadeniz, ilk bölümüyle reyting yarışına giriş yaptı. Total kategorisinde 2,11 reytingle sıralamanın çok altında kalan dizi sosyal medyada da konuşuldu. Dizi ABC1'de 10. sırada yer alırken diğer kategorilerde ilk 10'a giremedi.

X'te Sevdam Karadeniz reytingleri sonrası "2. bölümde çıkış yapamazsa erken final", "Bu dizi erken final diyor", "Yazık olacak bitecekk" yorumları yapıldı.