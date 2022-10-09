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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

09.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur, 3 maçla tamamlandı.

Hollanda'da oynanan E Grubu'ndaki müsabakalarda, Çin Belçika'yı 3-0 yenerken, Japonya'da Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Porto Riko, Arjantin'i 3-1 mağlup etti.

FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

İtalya-Çin

ABD-Türkiye

Brezilya-Japonya

Sırbistan-Polonya

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