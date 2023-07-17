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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları" kupayı aldı

17.07.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları" kupayı aldı

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı.

Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

MELİSA VARGAS "EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ

Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.

Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.

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Filenin Sultanları a milli kadın voleybol takımı

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