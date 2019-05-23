Fiyatı 40 TL’yi bulan Osmanlı Çileği yok satıyor

Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği pazara inmeden fiyatı 40 TL’den alıcı buluyor.

Padişah sofralarının vazgeçilmezi Osmanlı Çileği ilk meyvesini verdi

Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği’nin üretiminin artırılması için Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından desteklenen proje ile oluşturulan bahçede bu yılın ilk meyvesi toplanmaya başlandı. Bölgede yetişen diğer çilek türleri kilosu 10-15 TL’den satışa sunulurken Osmanlı Çileği’nin kilosu ise 35-40 TL’den satılıyor.

OSMANLI ÇİLEĞİ ALTIN DEĞERİNDE Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı, Erdemir emeklisi Şaban Çetinkaya müşteri bulmakta zorlanmadıklarını belirterek, Osmanlı Çileği’nin bahçeden direk satın alındığını ifade etti. Erdemir tarafından oluşturulan fide üretim bahçesinde geçtiğimiz yıl 20 üreticiye fide dağıtımı gerçekleştirerek üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, önümüzdeki yıllarda bu ürünü bol miktarda alabileceklerini söyledi. Çetinkaya konuşmasında “Geçen dönem fide ürettik. Burada ki çiftçilerimize fideler verdik. Buna paralel olarak elbette ki rekoltede ciddi bir artış gözlemliyoruz bu yıl. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz, geçen dönemlerde ‘Osmanlı Çileği Ereğli’de yok oldu, bitti sıfır üretme düştü’ diyorduk. Geçen sene 1 tona yakın rekolte vardı Ereğli’de.

Bu sene şunu söyleyebiliriz; rekolteyi yüzde yüz arttırdık daha da aştık. Yani bu attığımız adımlar gerçekten Osmanlı Çileği’nin hayatta kalması adına çok güzel gelişmeler sağladı, bu devam ediyor devam da edecek. Zaten yıllardır da Osmanlı Çileği’nin yaygınlaştırılmasına ben inanıyorum. Osmanlı Çileği halk arasında biliyorsunuz ‘Krallar Yiyeceği’ olarak adlandırılır çok lezzetli olduğu için. Ama biz Osmanlı Çileği’ni halkın yiyeceği kadar üretime de çıkaracağız, Ereğli’de bunu tekrar sağlayacağız. Osmanlı Çileği’ne talep çok fazla, ürün az olduğu fiyatlar haliyle yüksek. Pazara inmiyor, indiğinde halkımızın alabileceği seviyede değil. Kilosu 30- 40 TL arasında değişiyor. Standart bir fiyat yok. Esnek bir şekilde devam ediyor.

Ciddi talepler olduğu için fiyatlar düşmez. Osmanlı Çileğini özel bir meyve kılan çileğin aromatik yapısıdır. İnsanlar bunu yediğinde lezzetli, tatlı çok güzel diyorlar. Ancak bunu sanayide, gıda sektörü de çok şiddetli bir şekilde arıyor. Bunu dondurma da, pastada ve meyve suyu gibi birçok yerde kullanıyor. İlaç sektörü kullanıyor, kokusundan aromatik yapısından dolayı tatlandırıcı olarak kullanıyor. Dolayısıyla kullanım alanı çok yani sofralık olarak elit kesim neredeyse yiyebiliyor dersek daha doğru olur. Bugün pazara indiğinde kimse 40 TL vererek Osmanlı Çileği alamaz ama bir İstanbul, Ankara piyasası hem hediyelik olarak hem de belli bir kesime sunabilmek için son derece talepkâr buna. Onu da karşılayamıyoruz yani bu senede karşılayamadık, seneye de karşılamayız. Ondan sonra ki süreçlere artık bakacağız. Bölgemizde üretimin artışına göre çaba sarf edeceğiz” dedi.

OSMANLI ÇİLEĞİ'NDE KALİTE İÇİN FRİGO FİDE ÜRETİMİNE BAŞLANDI Bu yıl ilk defa frigo denilen farklı yetiştirilme metodu olan, kokusu, aroması ve rengi aynı olmasına karşın daha iri meyve veren Osmanlı Çileği fidesi yetiştirdiklerini ve başarı elde ettiklerini anlatan Çetinkaya, bu sayede hem yazın hem kışın dikim yapılabileceğini vurguladı. Çetinkaya konuşmasında şu bilgilere yer verdi; "Biz normalde bölgemizde fresh fide denilen yani fide üretilip Kasım ayında sökülür, söküldüğünde hemen diğer tarafa dikilerek oluşturulan bahçelerden Osmanlı Çileği yetiştiriliyordu. Biz bu yıl ilk defa frigo fideyi ürettik. Fideyi bulunduğu ortamdan söküyoruz zamanı geldiğinde Kasım veya Aralık ayında. Soğuk hava deposuna koyuyoruz, orada 8 ay gibi bir sürede beklettikten sonra yaz dikimi yapabiliyoruz. Yazın dikilen bu fideler daha kaliteli ve daha erken meyve verebiliyor.

Şu anda bulunduğumuz alan bizim geçen sene Ağustos ayının sonunda Eylül ayının başında diktiğimiz fidelerin meyveleri var. Meyveler hem daha iri, kaliteli, daha da leziz. Böyle kaliteli bir gelişimle oluyor. Bu şunu getiriyor, yaz dikimi de kış dikimi de yapabileceğiz. Yani yılda iki sezon Osmanlı Çileği fidesini bahçelerimize dikeceğiz. Bizde normal şartlarda çilek bahçeye dikildiğinde Kasım ayında, 6 ay sonra Mayıs, Haziran’a geldiğinde işte bu yavru bahçe bu sene pek verimi olmaz dediler. İkinci sene anaç olduğu zaman verimliliği yüksek olur. Bu frigo olayı bir yıllık zaman kaybını da ortadan kaldırıyor. Ağustosta diktiğinizde bunu bir sonra ki Mayıs-Haziran ayında gördüğünüz bu şekli alabiliyor. Yani yavruluk olayını atlatmış.”