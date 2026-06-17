Fiyatı az, faydası büyük! Balıktan daha fazla omega-3 içeriyor

Mutfakların vazgeçilmez yeşilliklerinden biri olan semizotu, son yıllarda yapılan araştırmalarla birlikte besin değeri açısından daha fazla ilgi görmeye başladı. Bilimsel adı Portulaca oleracea olan semizotu, düşük kalori içermesine rağmen vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin, mineral ve faydalı bileşiği bünyesinde barındırıyor.

Beslenme uzmanları tarafından "fonksiyonel gıda" olarak da değerlendirilen semizotu, özellikle içerdiği omega-3 yağ asitleriyle öne çıkıyor.

BİTKİSEL OMEGA-3 KAYNAKLARI ARASINDA ÖNE ÇIKIYOR

Omega-3 denildiğinde genellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar akla geliyor. Ancak semizotu, bitkisel kaynaklar arasında yüksek miktarda alfa-linolenik asit (ALA) içermesiyle dikkat çekiyor.

Bu özelliği sayesinde semizotu, balık tüketmeyenler, vegan beslenenler veya omega-3 alımını artırmak isteyen kişiler için önemli bir alternatif olarak gösteriliyor. Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığını desteklediği, beyin fonksiyonlarına katkı sağladığı ve vücuttaki iltihabi süreçlerin azaltılmasına yardımcı olduğu biliniyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Semizotu, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine de katkı sağlıyor. İçerdiği lifler, bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için besin kaynağı görevi görerek mikrobiyota dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak florasının yalnızca sindirim sistemi için değil, bağışıklık sistemi ve genel sağlık açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Bağırsak sağlığının ruh hali ve zihinsel iyilik haliyle de ilişkili olduğuna dikkat çekiliyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Semizotu, içerdiği C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve fenolik bileşikler sayesinde güçlü antioksidan özellikler taşıyor. Bu bileşenler, vücutta hücrelere zarar verebilen serbest radikallerle mücadele ederek oksidatif stresin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Uzmanlara göre oksidatif stresin kontrol altına alınması, hücrelerin korunmasına ve yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına destek sağlayabiliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN

Semizotu; potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli mineralleri de içeriyor. Özellikle yaz aylarında terleme yoluyla kaybedilen bazı minerallerin yerine konulmasına yardımcı olabiliyor.

Magnezyumun kas fonksiyonları ve sinir sistemi üzerinde önemli görevleri bulunduğunu belirten uzmanlar, dengeli ve çeşitli bir beslenme programı içerisinde semizotuna yer verilmesinin faydalı olabileceğini ifade ediyor.