Flame emekliliğe ayrılıyor!

Espor dünyasında transfer kararları kadar emekli olma kararlarına da alışkınız. Böylesine bir karar, DAMWON Gaming eski yedek üst koridor oyuncusu Lee ''Flame'' Ho-jong'tan geldi. 28 yaşındaki Flame, emekli olma kararı aldığını Twitch hesabı üzerinden açıkladı.

FLAME 8 YILLIK KARİYERİNİ BİTİRDİ

Flame, aldığı emeklilik kararıyla birlikte 8 yıllık kariyerini tamamlamış oldu. Flame, 8 yıl boyunca LGD Gaming, Longzhu Gaming ve Immortals gibi çeşitli takımlar için mücadele etti.

Lee ''Flame'' Ho-jong aldığı emeklilik kararından sonra hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

