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Flame emekliliğe ayrılıyor!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 14.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Flame emekliliğe ayrılıyor!

Profesyonel League of Legends oyuncusu Lee ''Flame'' Ho-jong, emekli oluyor. 28 yaşındaki üst koridor oyuncusu Twitch hesabı üzerinden emekli olacağı iddialarını doğruladı.

Espor dünyasında transfer kararları kadar emekli olma kararlarına da alışkınız. Böylesine bir karar, DAMWON Gaming eski yedek üst koridor oyuncusu Lee ''Flame'' Ho-jong'tan geldi. 28 yaşındaki Flame, emekli olma kararı aldığını Twitch hesabı üzerinden açıkladı.

FLAME 8 YILLIK KARİYERİNİ BİTİRDİ

Flame, aldığı emeklilik kararıyla birlikte 8 yıllık kariyerini tamamlamış oldu. Flame, 8 yıl boyunca LGD Gaming, Longzhu Gaming ve Immortals gibi çeşitli takımlar için mücadele etti.

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Lee ''Flame'' Ho-jong aldığı emeklilik kararından sonra hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

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