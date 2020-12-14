Milli takım NBA 2K21 FIBA Espor turnuvasında namağlup şampiyon!

Espor turnuvalarında ülkemizde profesyonel oyuncular tarafından temsil ediliyor. Ülkemizde esporun giderek popülerleşmesiyle turnuvalara karşı ilgi de artıyor. Bu turnuvalardan biri FIBA tarafından düzenlenen NBA 2K21 FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı turnuvası. Birçok ülke takımının birbiriyle karşılaştığı turnuvada şampiyon ise belli oldu.

TÜRKİYE NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Milli takım, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Finalde Almanya ile karşılaşan Türkiye, kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı finalde, Almanya'yı iki kez yenerek turnuvayı ilk sırada tamamladı. Böylece milli takım turnuvayı namağlup bir şekilde bitirdi. Bu oldukça önemli bir başarı.

Türkiye E-Spor Federasyonu da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile milli takımın başarısını paylaştı.

Milli Takımımız NBA 2K21 FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı 3 maçlık final serisinde Almanya’yı 2 - 0 yenerek namağlup şampiyon oldu. ???????? @TBF @FIBA pic.twitter.com/BzxfcEi5sQ — Türkiye E-Spor Federasyonu (@tesfed) December 13, 2020



