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Milli takım NBA 2K21 FIBA Espor turnuvasında namağlup şampiyon!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 14.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Milli takım NBA 2K21 FIBA Espor turnuvasında namağlup şampiyon!

NBA 2K21 FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı turnuvasında şampiyon Türkiye oldu. Milli takım, Almanya ile karşılaştığı finalde rakibini 2-0 yenerek namağlup bir şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Espor turnuvalarında ülkemizde profesyonel oyuncular tarafından temsil ediliyor. Ülkemizde esporun giderek popülerleşmesiyle turnuvalara karşı ilgi de artıyor. Bu turnuvalardan biri FIBA tarafından düzenlenen NBA 2K21 FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı turnuvası. Birçok ülke takımının birbiriyle karşılaştığı turnuvada şampiyon ise belli oldu.

TÜRKİYE NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Milli takım, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Finalde Almanya ile karşılaşan Türkiye, kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı finalde, Almanya'yı iki kez yenerek turnuvayı ilk sırada tamamladı. Böylece milli takım turnuvayı namağlup bir şekilde bitirdi. Bu oldukça önemli bir başarı.

milli takım

Türkiye E-Spor Federasyonu da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile milli takımın başarısını paylaştı.


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