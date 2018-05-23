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Flamengo, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Vagner Love'a talip çıktı! Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre; Flamengo eski golcüsü Vagner Love'ı tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

Flamengo, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de iki sezondur şampiyon olan, bu sezonu ise 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, kadrosunda revizyona gidiyor. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosuna bir forvet oyuncusu katacak olan Beşiktaş'ın bu transfer için öncelikle mevcut kadrodan en az 2 forvet ile yollarını ayırması bekleniyor. Siyah-Beyazlı ekipte bu forvet oyuncularının Vagner Love ve Alvaro Negredo olduğu tahmin ediliyor.

Bu iki oyuncu için resmi teklif bekleyen Beşiktaş'a müjdeli haberin Brezilya'dan geldiği iddia edildi. Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2. sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu. 33 yaşındaki golcü oyuncu daha önce 2 farklı dönemde Flamengo forması giymişti. İlk olarak 2010 yılında Flamengo formasını taşıyan Love, 14 maçta 16 gol atma başarısı gösterirken, daha sonra 2012 yılında tekrardan giydiği forma altında 43 maçta 16 gol atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
vagner love Beşiktaş flamengo

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