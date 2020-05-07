Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de Brezilya'dan geldi.
Brezilya 1. Futbol Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular ile kulüp çalışanları ve ailelerinden 293 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, bunların 38'inin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca söz konusu 38 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ve hastaların herhangi bir semptom göstermediği de dile getirildi.
(İHA)
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