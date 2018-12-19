Flamengo'dan Mariano açıklaması

Flamengo dış ilişkiler genel müdürü Luiz Eduardo Baptista, Galatasaray'dan Mariano için transfer açıklamasında bulundu. Paraguay'da düzenlenen Libertadores Kupası grup kurasına katılan Baptista, kuranın ardından transfer hakkında konuştu. Luiz Eduardo Baptista, "Flamengo hala Mariano ile pazarlık yapıyor mu?" sorusuna "Pazarlık yapılıyor mu, söyleyemem. 19 Aralık saat 19:00'u bekleyin..." cevabını verdi.

"YÜZDE 99.9 BİTTİ"

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı. Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı. Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

FLAMENGO'NUN TEKLİFİ...

Brezilya ekibi Flamengo'nun Mariano için teklifi 3.5 milyon euroya kadar çıkarttığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın ise bu teklife sıcak baktığı kaydediliyor. (SPORX)

