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Flamengolu yıldız Gustavo Henrique, testis travması geçirdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Brezilya Serie A'da oynanan Corinthians - Flamengo maçında savunma oyuncusu Gustavo Henrique, testis travması geçirdi. Peki testis travması nedir? İşte detaylar...

Flamengolu yıldız Gustavo Henrique, testis travması geçirdi

Brezilya Ligi'nde Corinthians konuk ettiği Flamengo'ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada Flamengo forması giyen savunma oyuncusu Gustavo Henrique, ender görülen sakatlıklardan birini yaşadı.

Brezilya Serie A'da Corinthians, sahasında Flamengo'yu konuk etti ve ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ancak maça damga vuran olay Flamengo'nun farklı galibiyeti değil, savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlık oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında testis travması geçiren Gustavo Henrique, mücadeleye devam edemedi ve yerini Gabriel Noga'ya bıraktı. Henrique'nin oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK

Flamengo'dan yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunmacının bugün detaylı kontrollerinin yapılacağı ve elde edilen sonuçlar neticesinde tedavisine başlanacağı vurgulandı. Brezilya ekibinde Henrique'nin yanı sıra bir başka savunma oyuncusu Rodrigo Caio'nun da son iki maçta fiziksel sorunlar yaşadığı ve detaylı kontrollerinin yapılacağı kaydedildi.

TESTİS TRAVMASI NEDİR?

Testise gelen herhangi bir darbe, ateşli silah kurşunu, kesici alet yarığı, bir cismin çarpması gibi sebeplerden oluşan aşırı ağrıya, şekil bozuklukları vb. neden olan aşırı darbelerdeki şok sancısına testis travması denmektedir.

TESTİS TRAVMASININ TEDAVİSİ VAR MI?

Eğer basit bir yaralanma söz konusu ise istirahat yeterli olabilir. Eğer bir yaralanma söz konusuysa ve testis bütünlüğü bozulmuşsa cerrahi operasyonla tedavi yapılmalıdır.

Bazı ciddi yaralanmalarda testisin bir kısmı ya da tamamı alınmak zorunda kalınabilir. (Ajansspor)

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