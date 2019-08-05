Flamingoların vazgeçilmez durağı Yarışlı Gölü doğaseverlerin gözdesi

Flamingoların görsel bir şölen sunduğu göl, mevsimsel akan derelerle beslendiğinden yaz aylarında su seviyesi oldukça azalıyor.

Göller Yöresi'nin karakteristik bir gölü olan ve uzaktan bakıldığında Tuz Gölü'nü andıran Yarışlı Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaptığı, çalışmaya göre göl ve çevresinde 141 kuş türü tespit edildi.

Su seviyesi bakımından sığ olan Yarış Gölü, bu özelliğiyle göçmen kuşların ve özellikle flamingoların rahat beslenmelerine olanak sağlıyor.

Yarışlı Gölü, küçük ve sığ bir göl olmasına rağmen kuş göç hareketliliği olduğu dönemlerde flamingoların yanı sıra kılıçgaga, angıt, uzunbacak gibi çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

'BU ARALAR GÖRSEL ŞÖLEN SUNAN FLAMİNGOLARI İZLİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine, Burdur'un flora ve faunasıyla çok zengin bir il olduğunu söyledi.

Burdur'un sulak alanları ve gölleriyle meşhur olduğuna dikkati çeken Kamil, "Yarışlı Gölü Ulusal Sulak Alanı'nda bu aralar görsel şölen sunan flamingoları izliyoruz. Flamingolar göç dönemlerinde bu alanları beslenmek ve dinlenmek için tercih ediyor." dedi.