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08.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bir yağ meselesi çıkardılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet, ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

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05:42
Sabah
07:05
Öğle
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İkindi
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Akşam
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