Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet, ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.



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