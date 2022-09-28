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28.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Akar: Yunanistan’ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine, mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir.

Bakan Akar: Yunanistan’ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine, mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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