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04.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Muş: Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar Dolar olmuştur.

Bakan Muş: Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar Dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 oranında artışla 55,6 milyar Dolara yükselmiştir.

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