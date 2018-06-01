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FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2018 08:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Acıbadem şoku yaşanıyor. Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla Fenerbahçe Kulübü'ne noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu sponsorluktan çekildiğini bildirdi.

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi büyük bir şok yaşandı. Fenerbahçe Kulübü'ne Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu sponsorluk sözleşmesini fesh ettiğini bildirdi.

Mehmet Ali Aydınlar, sponsorluk anlaşmasından çekilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Evet doğrudur... Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan’ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

Açıkçası bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel durum ne olursa olsun ihtiyaç nedeniyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın süreç bizi bambaşka bir alana, farklı tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM
Örneğin; daha dün sayın Ali Koç’un bir gazetede yapmış olduğu röportaj sırasında hayatım boyunca ağzımdan çıkmamış bir sözcük olan, ‘Mehmet Ali Bey size şike yapmayan başkan vadediyorum dedi’ diye konuşmasını görünce bir kez daha üzüntü duydum. Oysa, 1 Kasım 2013 günü yapmış olduğu basın toplantısında ilk kez bu iddiayı dile getirdiğinde, aynı gün yapmış olduğum basın açıklaması ile kendisini yalanlamış ve özür dilemeye davet etmiştim. Ardından bu konuyu tamamen kapatınca da yapmış olduğu büyük hatayı anladığı düşüncesine kapılmıştım. Bugün ise yine aynı gerçek dışı söylemi ortaya attığında söyleyecek kelime bulamıyorum… Açıkçası kendisini buradan ya söylediği şeyi ispatlamaya ya da kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyorum.

BİZ ARTIK OLMAYACAĞIZ
Sonuç olarak; sezonun sonuna geldik ve Fenerbahçe önemli bir seçime gidiyor. İki başkan adayı bu pazar günü Fenerbahçe’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşayacak. Sonuç olarak ben o gün yaşanan maddi sorunlara katkıda bulunmaya çalışmıştım ve görevimi sezonun sonuna kadar da yerine getirdim. Artık Fenerbahçe yepyeni bir döneme giriyor. Böylece her iki başkan adayımızın da seçildikleri takdirde gelecek dönemde farklı açılımlar yaratacaklarını, sponsorlukla ilgili planlarını çok daha rahat bir şekilde uygulama fırsatı bulabileceklerini düşünüyor ve kendilerinin bu konuda önlerini açtığıma inanıyorum. Bundan sonra rahat bir şekilde hareket edip yeni sponsorluk anlaşmaları yapabilirler, çünkü biz artık olmayacağız.

ZOR GÜNLER ATLATILIR
Fenerbahçe’nin yanında yer almak, tüm branşlarına çeşitli kademelerde destek vermek, sporcularımızın, antrenörlerimizin büyük emeklerle ulaştığı başarılarda birlikte olmak hem Acıbadem markası hem de şahsım adına hayatımızdaki en büyük mutlulukların başında geldi. Bugün ülkemizin en büyük kurumsal yapısı Fenerbahçe’nin büyük taraftarı ve camiasıyla zor günleri atlatacağına ve yeniden büyük başarılara ulaşacağına güvenim tamdır.”

Başkan Aziz Yıldırım, ocak ayında Mehmet Ali Aydınlar ile sponsorluk anlaşması yapmıştı. Kulübün kasasına ciddi bir nakit girişi sağlanırken, anlaşma Fenerbahçe taraftarları arasından yoğun şekilde eleştirilmişti. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Acıbadem Grubu Fenerbahçe mehmet ali aydınlar

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FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Takım
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ADAMSIN ALİ KOÇ
Ali Koç^ta çekilsin de bu iş bitsin artık. Aziz Bey bir dönem daha başkan olmayı istiyor. Bu arzusunu ona çok görmeyin.
HADİ BUNU DA AÇIKLAYIN BAKALIM SAZANLAR Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan’ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk. HANİ ACIBADEM KENDİSİ RİCADA BULUNMUŞTU DEMEKKİ KAPISINA KADAR GİDİP SEZON BOYUNCA MEDYADA, BASINDA AĞLANDIĞINIZ GİBİ ADAMLARIN KAPISINDA DA AĞLANMIŞSINIZ PARA DİLENMİŞSİNİZ HADİ AÇIKLAYIN BUNUDA
fenerin çöküşünü başlatanlardan biridir Aydınlar...fenerin kapısından dahi girememesi gerekir..hesap vermesi ve söz verdiği parayı vermesi şarttır yoksa kulüp üyeliğinden çıkarılmalı..
Ali koçtan darbe artık fbli değil ali koçluyuız :)
fenere şikeci diyen bu adam değilmi bende ali koç diyorum
SPONSORLUKTAN ATILMADAN KENDİM BIRAKAYIM DEMİŞ İYİ YAPMIŞ ALİ KOÇ PAZAR GÜNÜ EZE EZE BAŞKAN OLACAK
Ali Koç Başkan yazdıracağız !
aziz yildirimn yaptigi hic bir is saglam degilki yazik 30 milyon dolarda gitti elle tutulur bir tarafi yok bu isin artik dusunuyorum bir tek sey bulamiyorum aziz yildirima oy vermek icin fb icin kaos basarisizliktan baska bisey degil tekrar secilmesi
mehmet ali bey, belki hayatınız boyunca ağzınızdan size şike yapmayan bir başkan vaadediyorum lafı çıkmamış olabilir.. ama fenerbahçe bu süreçten sağlam çıkarsa 140 milyon euroya varan zararın hepsini bizzat ben finanse edeceğim sözü ağzınızdan çıkmıştı.. söylemediğin sözü savunmayı bırak da söylediğin verdiğin sözü tutmayı dene uyuz herif.. kaynak arayışı varsa formaya ismini vermeden çıkarıp parasını vereydin zırto aydınlar.. ha unutmadan sen malatyalıydın değil mi.. seninle hemşehri olduğum için de ayrıca utanıyorum maa.. kes sesini de git köşende otur işe yaramaz adam seni..
ALİ KOÇ BAŞKAN FB ŞAMPİYON
alı koc fb yetmez cumhurbaskanı olup ülkeyı yönetmeli
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