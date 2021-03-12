Flaş Belhanda açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gittiler!

Galatasaray - Belhanda hattında flaş bir gelişme yaşanmış ve sürpriz bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti. Yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Belhanda ile ilgili gündem yaratacak iddialar ortaya çıktı.

Belhanda'nın transfer için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gittiğini ifade edilirken, "Bugün öğle saatlerinde Belhanda'nın temsilcisi, Fenerbahçe ile temas kuruyor. Fenerbahçe olumsuz yanıt veriyor. Öğleden sonra, Beşiktaş'ın kapısı çalınıyor. Beşiktaş'tan da benzer cevap alıyor. Son olarak Başakşehir ile görüşme yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.