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Flaş Belhanda açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gittiler!

12.03.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Flaş Belhanda açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gittiler!

Galatasaray - Belhanda hattında flaş bir gelişme yaşanmış ve sürpriz bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti. Yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Belhanda ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray - Belhanda hattında flaş bir gelişme yaşanmış ve sürpriz bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti. Yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Belhanda ile ilgili gündem yaratacak iddialar ortaya çıktı.

Belhanda'nın transfer için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gittiğini ifade edilirken, "Bugün öğle saatlerinde Belhanda'nın temsilcisi, Fenerbahçe ile temas kuruyor. Fenerbahçe olumsuz yanıt veriyor. Öğleden sonra, Beşiktaş'ın kapısı çalınıyor. Beşiktaş'tan da benzer cevap alıyor. Son olarak Başakşehir ile görüşme yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizim kapı önüne koyduklarımızdan hangisinden hayır gördünüz ki bundan da hayır göresiniz alın alın bit pazarının malı oldu nasıl sa sudan ucuzzz
eeee gs düşünsün gerisini
yalanınız batsın.sahtekarlar

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