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Flaş gelişme: Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

26.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İfade vermek için polisler eşliğinde evinden çıkan Gülşen geçtiğimiz akşam tutuklandı. Gelen son dakika haberlerine göre; Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. Gülşen'in avukatı yaptığı açıklamada şarkıcının durumunun gayet iyi olduğunu ve kendisini destekleyen herkese teşekkür ettiğini belirtmişti.

Flaş gelişme: Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri sebebiyle tepki çekti. Her ne kadar ünlü şarkıcı özür dileyip olayın şaka olduğunu söylese de ifadesinin ardından tutuklandı.

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Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

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Gülşen ünlü şarkıcı
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