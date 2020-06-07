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Flaş iddia! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verildi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.06.2020 16:27 | Son Güncelleme

Flaş iddia! UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 17 Haziran'da karar açıklanacak.

Flaş iddia! Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıp Lizbon'a verildi!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılacağı daha önce açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'den alınarak Portekiz'e veriliyor! Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı.

Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük oılması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.


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