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Flaş iddia: Seray Sever hamile! İkiz bebek bekliyor

26.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever’in hayali gerçek oldu. Bir süredir Bodrum'da eşinin yanında olan Seray Sever 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor.

Flaş iddia: Seray Sever hamile! İkiz bebek bekliyor

Son dakika haberi... Doya Doya Moda programı final yapınca soluğu kocasının yanında alan Seray Sever bir süredir Bodrum'da yaşıyordu. 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever uzun süredir hayalini kurduğu bebeğina kavuşuyor.

Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor.

Ekran Alıntısı

Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarfediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah’tan diyorum" demişti.

YAŞ FARKI GÜNDEME GELİYORDU

Seray Sever 2018 yılının nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
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