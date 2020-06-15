SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Flaş iddia! UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

Flaş iddia! UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.06.2020 22:18 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

Flaş iddia! UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

Gazzetta della Sport'ta çalışan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi. Koronavirüs sebebiyle bu sene İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'a verilmişti.

UEFA, ÖNÜMÜZDEKİ SENE İSTANBUL'DA YAPACAK

Tancredi Palmeri'nin haberine göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.

111

hjl87

3333

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Müsabakalar ne zaman başlayacak?Müsabakalar ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

AK Parti'den 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt

Nargile içerken yakalandı! Gönderiliyor...

Nargile içerken yakalandı! Gönderiliyor...

'Utanç Gecesi'

'Utanç Gecesi'

Gitti Muslera'nın ayağı

Gitti Muslera'nın ayağı

Dev derbi için flaş gelişme

Dev derbi için flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Futbolcuydu... Sokak satıcısı oldu

Futbolcuydu... Sokak satıcısı oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Shevchenko'dan Terim itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş iddia! UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen spor müsabakaları ne zaman başlayacak?

Müsabakalar ne zaman başlayacak?

İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi

İşte Türk asıllı 'Yeni Ronaldo'

Thiago Silva ve Edison Cavani sezon sonu PSG'den resmen ayrılıyor

G.Saray ve F.Bahçe'ye müjde! Takımdan ayrılıyorlar...

PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 ile anlaştı

İşte Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.