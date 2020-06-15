Flaş iddia! UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi

Gazzetta della Sport'ta çalışan İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi. Koronavirüs sebebiyle bu sene İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Lizbon'a verilmişti.
Tancredi Palmeri'nin haberine göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'a verdi.
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