SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Flaş sözler! ''Eski Marius Sumudica öldü''

Flaş sözler! ''Eski Marius Sumudica öldü''

22.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Bu sezon Yeni Malatyaspor'daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız. Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Eski Sumudica öldü." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...

Flaş sözler! ''Eski Marius Sumudica öldü''

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica; Malatya temsilcisiyle anlaşma süreci, Adana Demirspor galibiyeti, Vincenzo Montella, Galatasaray'da forma giyen vatandaşları Olimpiu Moruthan ve Alexandru Cicaldau hakkında açıklamalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'da çok farklı bir Marius Sumudica olacağını söyleyen Rumen teknik adam, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum." diyerek eski Sumudica öldü yanıtını verdi.

YENİ MALATYASPOR'LA ANLAŞMA SÜRECİ

Radyospor'a konuşan Marius Sumudica, "Radyospor'da programınıza konuk olmak çok güzel bir duygu. Yeni Malatyaspor'a gelmeden önce birçok kulüpten teklif aldım. Sayın Başkanımız Adil Gevrek ve ekibiyle görüştükten sonra onlara karşı güven hissettim. Malatya şehri ve takımıyla ilgili de olumlu referanslar almıştım ve tercihimi yaptım." dedi.

ALTAY MAÇINDA HEDEF 3 PUAN

Adana Demirspor galibiyetini değerlendiren Sumudica, "Türkiye Ligi'ni görevde olsam da olmasam da takip ediyorum. Adana Demirspor'u da takip ediyordum. Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'yı uzun zamandır takip ediyorum ve tanıyorum. Montella; Sevilla, Fiorentina ve Milan gibi büyük kulüplerde çalışmış önemli bir teknik direktör. Adana Demirspor'la ilgili analizimi oyuncularımla paylaştım. Onlar da sahada direktiflerimizi uyguladı. Stratejimiz doğru oldu, kazandık ve mutluyuz. İnşallah Altay maçını da kazanacağız. Sahadan 3 puanla ayrılmak için tüm planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

''O HAREKETLERİ BIRAKTIM''

Artık sahada başarılarıyla anılmak istediğini ifade eden deneyimli Rumen teknik adam, "Benimle ilgili olumsuz olan bütün düşünceleri değiştireceğim. Dışarıdaki söylentiler ve daha önce yapmış olduğum hareketlerle anılmak istemiyorum. Daha çok takımıma odaklanmak istiyorum. Bu sezon Yeni Malatyaspor'daki başarılarımla konuşulacağım. Bundan sonra takımımla birlikte sadece hedeflerimize odaklanacağız. Hiçbir şekilde manipülasyonlara gelmeyeceğiz. Eski Sumudica öldü." şeklinde konuştu ve ekledi:

"SUMUDİCA 3-5-2 OYNATIYOR ALGISI VAR"

"Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de popüler olduğumu düşünüyorum. Marius Sumudica, Türkiye'de kendisini ülkesinde gibi hissediyor. Yeni Malatyaspor'la 1 yıl kontratım var. Yeni Malatyaspor'da kalsam da kalmasam da Türkiye'de kalacağım. Teknik direktörlerin kendilerini geliştirmeleri lazım. Benim için de bu geçerli. Bir aşçı düşünelim; her gün aynı yemeği yaparsa tercih edilmez. Futbolda bunun gibi bir şey. Aşçının elindeki malzemelerden değişik lezzetler sunması gibi bir şey. Türkiye'de bir algı var; 'Sumudica 3-5-2 oynatıyor' Yakın zamanda rakiplerimizin sistemlerine karşı önlem alacağız ve sistemsel değişimler yapacağız. Teknik direktörlük aslında çözüm üretme sanatı."

MORUTAN VE CICALDAU YORUMU

Galatasaray'da forma giyen Morutan ve Cicaldau hakkında ise Marius Sumudica, "Türkiye'yle Romanya'nın sıcak ilişkileri var. Romanya'da Türk lokantalarına gidiyorum. Benden zorla hesap alıyorlar. (Gülerek) Türkiye futbola aşık bir ülke. Morutan ve Cicaldau gerçekten çok kaliteli oyuncular. Morutan gollerini atmaya da başladı. Galatasaray, Morutan'dan yararlanacak gibi. Morutan da Cicaldou da çok özel ve çok yetenekli oyuncular. Galatasaray, Moruthan ve Cicaldau transferleriyle geleceğe yatırım yaptı. Galatasaray bu iki oyuncudan uzun vadede yararlanacaklardır." diye konuştu.

"KAYISI BANA ENERJİ VERİYOR"

Türk mutfağını çok beğendiğini söyleyen Sumudica, "Türk mutfağı zengin ve güzel lezzetlere sahip. Türk mutfağını beğeniyorum. Kayseri'de sucuk, pastırma ve mantı yiyordum. Gaziantep'te ise kebap, baklava ve fıstık yiyordum. Şimdi Malatya'dayım ve kayısı yiyorum. Kayısı bana enerji veriyor. (Gülerek) Türkçe ile Rumence birbirine benzer diller; kayısı, çarşaf ve perde kelimeleri ortak kelimelerimiz." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!
Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişlerKolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişler
Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştıYeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.