Floresan nasıl yazılır? Floresan mı florasan mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Floresan kelimesi, birçok alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Fransızca kökene sahip olan bu kelimenin yazımında yaygın olarak imla hatası yapılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışı hususunda yardımcı olan birçok online site mevcuttur. Bu sitelerin başında Türk Dil Kurumunun oluşturduğu TDK güncel Türkçe sözlük sitesi gelmektedir. Bu site dilimizi her alanda etkili ve doğru kullanmamız adına büyük katkılar sağlamaktadır.

Floresan nasıl yazılır?

Türkçemizde bazı kelimelerin kökeni yabancıyken bazıları ise Türkçe dilidir. Floresan sözcüğü ise yabancı kökene sahip bir kelimedir. Fransızca “fluorescent” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün yazım stilinde yaygın olarak yazım kuralı ihlali görülmektedir.

Dilimizin zenginliği korumak ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak son derece önemli bir konudur. Türk Dil Kurumunun TDK sözlük sitesi kelimelerin, sözcük öbeklerinin yazımı hususunda kullanıcılara rehberlik etmektedir. Floresan yazımı ile alakalı tereddüde düşüldüğünde de bu site üzerinden kelime sorgulatma işlemi yapılabilir ve sözcüğün doğru yazım şekliyle birlikte hangi manalarda kullanıldığı bilgisine de ulaşılabilir.

Bu bağlamda floresan TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim/Fizik) Yüzey kısmı parlak maddelerde kaplı, iç kısmı ise cıva buharı ile doldurulmuş olan ve cam tüpten meydana gelen lamba; florışıl.

Floresan mı florasan mı?

Hem yazılı mesajlaşmalarda hem de sözlü sohbetlerde kendimizi ifade edebilmek için pek çok farklı sözcüğü kullanılırız. Floresan kelimesi de dilimizde sık kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime birçok yazılı mecrada karşımıza “florasan” yazım şekliyle çıkmaktadır. Ancak TDK sözlük sitesine giriş yapıldığında bu sözcüğün “floresan” şeklinde yazılı olduğu görülmektedir.

Sözcükleri yazarken bu kadar fazla hata çıkmasındaki ana etken okunduğu gibi yazıya dökülmesidir. Hâlbuki birçok kelimenin hem yazım şekli hem de söyleniş tarzı birbirinden farklıdır. Bu yüzden herhangi bir kelimenin gerek yazımı herekse okunuşu ile alakalı kafa karışıklığı meydana geldiğinde TDK sözlük sitesinin ziyaret edilmesi önerilir. Buna göre floresan doğru yazılışı şu şekildedir:

Floresan (doğru kullanım)

Florasan (yanlış kullanım)





