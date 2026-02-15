SPOR

Florya'dan Samandıra'ya gidiyor! Çağrı Balta için flaş teklif ve oyuncunun istekleri belli oldu

Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılara resmi teklif bile gelirken, teklifin detayları da sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın yükselen değerlerinden Çağrı Hakan Balta adım adım Fenerbahçe yolunda. Sarı-lacivertli takı genç oyuncu için yazılı teklifte bulunurken, iki takım arasındaki transfer olayı gündemi epey bir meşgul ediyor.

"OYUNCUYA TALİBİZ..."

Gazeteci Haluk Yürekli TV 100 ekranlarında "Fenerbahçe, transfer açıkken Çağrı Hakan Balta için Galatasaray'a yazılı teklif gönderiyor. Teklifte ilginç ifadeler var. Teklifte, 'A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Balta'nın ziyareti esnasında öğrendik ki; Çağrı, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayacak, bu sebeple oyuncuya talibiz' ifadesi var. Galatasaray, çok sert şekilde reddetti teklifi." dedi.

GENÇ FUTBOLCUNUN İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Çağrı Balta'nın Galatasaray tarafından reddedilen istekleri:

• 6 tane 90 dakika oynama garantisi
• Bu gerçekleşmezse belli bir rakama serbest kalır maddesi. (Haluk Yürekli)

ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE...

Florya'da yaşanan bu krizin ardından devreye giren ezeli rakip Fenerbahçe, genç santrfor ile temasa geçti ve prensip anlaşmasına vardı. 18 yaşına gireceği 15 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray'dan resmi olarak ayrılmayı planlayan Hakan Çağrı, Sarı-Lacivertli formayı giymek için gün saymaya başladı.

TFF'YE ŞİKAYET ETTİ!

Altyapısında yetişen ve efsane bir ismin oğlu olan oyuncusunun ezeli rakiple anlaşmasını ve ardından gelen bu maili "kabul edilemez" bulan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye çok sert bir maille yanıt verdi. Bununla da yetinmeyen Sarı-Kırmızılılar, oyuncusuyla izinsiz görüşüldüğü gerekçesiyle Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

DAHA ÖNCE GALATASARAY ALTYAPISINDAN ÇIKIP FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN İSİMLER...

Fenerbahçe'nin Galatasaray altyapısından aldığı ve Türk futboluna armağan ettiği gençler:

Emre Belözoğlu
Bartuğ Elmaz
Yusuf Akçiçek

