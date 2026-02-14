Florya'nın kalbine hançer saplandı! Galatasaray efsanesi Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye gidiyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez altyapıya ve kulüp efsanelerine sıçradı. Sarı-Kırmızılı formayla sayısız kupa kaldıran Hakan Balta'nın oğlu ve Galatasaray altyapısının yıldız ismi Çağrı Hakan Balta, kariyeri adına şok bir karar aldı.

GALATASARAY'A "HAYIR" DEDİ

Galatasaray yönetimi, geleceğin yıldızı olarak görülen Çağrı Hakan Balta ile profesyonel sözleşme imzalamak ve kontratını uzatmak için masaya oturdu. Ancak genç oyuncu ve temsilcileri, Sarı-Kırmızılıların sunduğu projeyi ve teklifi yeterli bulmayarak "Hayır" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ, İŞİ BİTİRDİ

Bu gelişme üzerine ezeli rakip Fenerbahçe, tarihi bir operasyon için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, Çağrı Hakan Balta'ya reddedemeyeceği bir teklif sundu. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin projesini ve teklifini kabul etti.

RESMİ YAZI FLORYA'YA ULAŞTI

Fenerbahçe yönetimi, transfer prosedürlerini tamamlamak ve yetiştirme bedeli süreçlerini başlatmak adına Galatasaray Kulübü'ne resmi yazıyı gönderdi. Bu hamle, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde soğuk duş etkisi yarattı.

Babası Galatasaray efsanesi olan bir oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe'ye gitmesi, sosyal medyada şimdiden "Yılın ihaneti mi, profesyonellik mi?" tartışmalarını başlattı.