Floyd Mayweather iki dakikada kazandığı milyonları otomobiline saçtı
İki dakikada kazandığı milyonları böyle saçtı
Floyd Mayweather, Tenshin Nasukawa'yı yenerek kazandığı 9 milyon dolar değerindeki Japon yenlerini otomobilinde sergiledi.
Kazandığı paraları sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Mayweather 9 milyon dolar değerindeki yenlerini otomobilinin içine serpti.
138 saniyede rakibini yere seren Mayweather, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kazandığı paraları gösterdi.
Mayweather'ın önceki paralı paylaşımları...
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