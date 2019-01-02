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Floyd Mayweather iki dakikada kazandığı milyonları otomobiline saçtı

ates.sonmez ates.sonmez
SPOR  | 02.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Floyd Mayweather, Tenshin Nasukawa'yı yenerek kazandığı 9 milyon dolar değerindeki Japon yenlerini otomobilinde sergiledi.

Floyd Mayweather iki dakikada kazandığı milyonları otomobiline saçtı

İki dakikada kazandığı milyonları böyle saçtı

Floyd Mayweather, Tenshin Nasukawa'yı yenerek kazandığı 9 milyon dolar değerindeki Japon yenlerini otomobilinde sergiledi.
Kazandığı paraları sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Mayweather 9 milyon dolar değerindeki yenlerini otomobilinin içine serpti.
138 saniyede rakibini yere seren Mayweather, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kazandığı paraları gösterdi.
Mayweather'ın önceki paralı paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Tenshin Nasukawa para dolar

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