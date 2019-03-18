Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

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Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, kalbini Arjantinli model Yasmi Mendeguia'ya kaptırdı.

22 yaşındaki model Yasmi Mendeguia ile 42 yaşındaki Mayweather'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

Los Angeles'ta bir alışveriş merkezinde tanışan ikilinin kısa zamanda ilişkiye başladığı dile getirildi.

Ülkesinde modellik yapan Yasmila, aynı zamanda bir dizi oyuncusu. 2016'da Gran Hermano isimli dizide oynayan Mendeguia, başka bir projede henüz yer almadı.

En zengin sporcular listesinin başında yer alan Mayweather, son olarak Shantel Jackson ile birlikteydi. İkilinin ayrılığı ise olaylı olmuştu.

Arabaları ve mülkleriyle birlikte 'Para adam' lakaplı ABD'li boksörün 1 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Hayatı boyunca paraya ihtiyaç duymayacak kadar varlığa erişen ABD'li boksör, "Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim" ifadelerini kullanıyor.

Instagram'da 322 bin takipçisi bulunan Yasmi'nin paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Güzel model 2018'de fotoğraf çekimi için İstanbul'a gelmişti.

İşte Mendeguia'nin çok konuşulan fotoğrafları...

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi