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Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 18.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kazanan sporcusu konumundaki Floyd Mayweather, bu kez gündem gönlünü kaptırdığı modelle geldi. Floyd Mayweather'ın kendisinden 20 yaş küçük modelle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İşte ayrıntılar...

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, kalbini Arjantinli model Yasmi Mendeguia'ya kaptırdı.

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, kalbini Arjantinli model Yasmi Mendeguia'ya kaptırdı.

22 yaşındaki model Yasmi Mendeguia ile 42 yaşındaki Mayweather'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

22 yaşındaki model Yasmi Mendeguia ile 42 yaşındaki Mayweather'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.

Los Angeles'ta bir alışveriş merkezinde tanışan ikilinin kısa zamanda ilişkiye başladığı dile getirildi.

Los Angeles'ta bir alışveriş merkezinde tanışan ikilinin kısa zamanda ilişkiye başladığı dile getirildi.

Ülkesinde modellik yapan Yasmila, aynı zamanda bir dizi oyuncusu. 2016'da Gran Hermano isimli dizide oynayan Mendeguia, başka bir projede henüz yer almadı.

Ülkesinde modellik yapan Yasmila, aynı zamanda bir dizi oyuncusu. 2016'da Gran Hermano isimli dizide oynayan Mendeguia, başka bir projede henüz yer almadı.

En zengin sporcular listesinin başında yer alan Mayweather, son olarak Shantel Jackson ile birlikteydi. İkilinin ayrılığı ise olaylı olmuştu.

En zengin sporcular listesinin başında yer alan Mayweather, son olarak Shantel Jackson ile birlikteydi. İkilinin ayrılığı ise olaylı olmuştu.

Arabaları ve mülkleriyle birlikte 'Para adam' lakaplı ABD'li boksörün 1 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Arabaları ve mülkleriyle birlikte 'Para adam' lakaplı ABD'li boksörün 1 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

Hayatı boyunca paraya ihtiyaç duymayacak kadar varlığa erişen ABD'li boksör, "Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim" ifadelerini kullanıyor.

Hayatı boyunca paraya ihtiyaç duymayacak kadar varlığa erişen ABD'li boksör, "Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim" ifadelerini kullanıyor.

Instagram'da 322 bin takipçisi bulunan Yasmi'nin paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Instagram'da 322 bin takipçisi bulunan Yasmi'nin paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Güzel model 2018'de fotoğraf çekimi için İstanbul'a gelmişti.

Güzel model 2018'de fotoğraf çekimi için İstanbul'a gelmişti.

İşte Mendeguia'nin çok konuşulan fotoğrafları...

İşte Mendeguia'nin çok konuşulan fotoğrafları...

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi

Floyd Mayweather'ın Yasmi Mendeguia ile aşk yaşadığı iddia edildi
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Anahtar Kelimeler:
Floyd Mayweather Yasmi Mendeguia

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para var şöhret var ve en önemlisi ... ne ararsan var ondandır :)
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