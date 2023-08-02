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  4. Fluminense'nin yıldızı Marcelo, rakibini çalımlamak isterken ayağını kırdı! Gözyaşlarına boğuldu...

Fluminense'nin yıldızı Marcelo, rakibini çalımlamak isterken ayağını kırdı! Gözyaşlarına boğuldu...

02.08.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Argentino Juniors - Fluminense arasında oynanan Libertadores Kupası mücadelesinde 35 yaşındaki yıldız oyuncu Marcelo, rakibine çalım atmaya çalışırken rakibinin ayağını kırdı. Yaşanan bu durum sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Marcelo, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

Olympiakos serüveninin ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'ye transfer olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu Marcelo, yeni takımıyla Libertadores Kupası'nda Argentino Juniors ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı.

RAKİBİNİN AYAĞINI KIRDI

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Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterirken, Marcelo, Argentino Juniors'ta oynayan Luciano Sanchez'i çalımlamaya çalışırken rakibinin ayağının kırılmasına neden oldu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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Yaşanan bu olayın ardından Marcelo başta olmak üzere birçok futbolcu ve taraftar gözyaşlarını tutamazken, 35 yaşındaki oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı ve sahadan ayrılırken de ağladığı görüldü. Ayağı kırılan Sanchez ise sedyeyle stattan ayrılırken hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

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Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Marcelo, “Bugün maçta çok zor bir durumu yaşamak zorunda kaldım. Bir meslektaşımı yanlışlıkla sakatladım. Sana en kısa sürede sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

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